Перерахунок відбувся ще 1 квітня

У квітні в Україні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам, які мають для цього достатньо стажу. Проте в травні на збільшену пенсію очікувати ще не варто. Пояснюємо, чому так.

Кому перерахували пенсію

Ідеться про пенсіонерів, які станом на 1 березня 2026 року мають 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. Також перерахували пенсії тих, хто має менше 24-х місяців стажу, проте від дати призначення або останнього перегляду виплат пройшло понад два роки.

Якщо станом на 1 березня в людини ще не минуло два роки від останнього перерахунку або призначення пенсії, їй доведеться почекати на наступний перегляд суми виплат працюючим пенсіонерам.

Підвищення не торкнулося працюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена за вислугу років за законом «Про пенсійне забезпечення», і тих, кому немає 60 років.

Коли нарахують доплату

Дата проведення перерахунку – 1 квітня 2026 року, але доплата відбудеться орієнтовно у червні. Це пов’язано з тим, що державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування мав отримати інформацію про сплату єдиного внеску за перший квартал 2026 року, а термін подання цієї звітності – до 10 травня.

Додамо, що працюючим пенсіонерам, які відповідають критеріям, для перегляду суми виплат не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд – перерахунок відбувся автоматично.

Нагадаємо, в березні в Україні також відбулась щорічна індексація пенсій.