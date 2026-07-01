Пенсійний фонд щомісяця переглядає розмір виплат низки пенсіонерів

У липні не передбачено масового перегляду пенсійних виплат, проте окремі категорії пенсіонерів можуть отримати доплати за віком. Хто і на які доплати може розраховувати, читайте на сайті ZAXID.NET.

Хто отримає доплати до пенсії в липні

Вікові доплати до пенсії у липні отримають пенсіонери, які досягли віку 70, 75 або 80 років і чия пенсія не перевищує 10,34 тис. грн.

Важливо, що нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць. Якщо ж пенсіонер народився 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів – в розрахунку за дні після настання відповідного віку, пояснюють на сайті Пенсійного фонду України.

Розмір вікових доплат

Люди, яким виповниться 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на такі доплати:

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від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Проте важливо пам’ятати, як нараховується кожна наступна вікова надбавка. У людини, якій, наприклад, виповнилося 75 років, надбавка до пенсії становитиме 156 грн, а не 456, адже у неї вже є надбавка у розмірі 300 грн, призначена у 70 років. Тобто при досягненні відповідного віку відбувається донарахування до наступного розміру надбавки.

Для того, щоб отримувати доплату за віком до пенсії, не потрібно нікуди звертатися – перерахунок відбувається автоматично.