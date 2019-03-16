Піротехніки ДСНС у Стрийському районі знешкодили 10 артснарядів часі Другої світової війни

Піротехніки ДСНС знешкодили10 артснарядів часів Другої світової війни

У п'ятницю, 15 березня, піротехніки другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України у Стрийському районі на Львівщині знищили 10 45-міліметрових артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Боєприпаси знайшли в селі Голобутів Стрийського району під час пошуку металобрухту в полі на відстані 2 км від житлових будинків.

Небезпечні знахідки працівники ДСНС знищили у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.

Загалом від початку року на території області виявлено та знищено 81 вибухонебезпечний предмет.