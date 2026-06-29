Світло в окупації зникло після нічної атаки дронів

У ніч на понеділок, 29 червня, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Криму та в Донецьку фіксували масштабні перебої з електропостачанням після атаки безпілотників. Про це повідомили місцеві телеграм-канали та окупаційні адміністрації.

Як стало відомо, вночі 29 червня у Криму пролунали численні вибухи, зокрема в Севастополі, Керчі, Феодосії та Бахчисарайському районі. Поблизу села Некрасівка могла бути пошкоджена електропідстанція, після чого в низці населених пунктів зникло світло.

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Окремо зазначається, що після нічної атаки сталася пожежа в тимчасово окупованому Мелітополі. Близько опівночі без світла залишився і окупований Донецьк.

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Зранку окупаційна адміністрація Херсонської області підтвердила знеструмлення регіону, заявивши, що всі райони залишилися без електропостачання повністю або частково.

Тим часом паливна криза в Криму почала впливати на місцевий ринок праці. Мешканці півострова розповіли про звільнення та відправлення у неоплачувані відпустки.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 28 червня, Сили оборони завдали ударів по залізничному мосту в тимчасово окупованому Криму, який росіяни використовували для перекидання власних військ та ресурсів для армії.