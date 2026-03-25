Внаслідок російської атаки 24 березня двоє людей загинули, ще шестеро отримали травми. Ушкоджень зазнали близько 10 будинків, серед них – пам’ятки архітектури. Про це в ефірі «1+1» у середу, 25 березня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Загалом вибито близько 300 вікон. Почали приймати заяви на відшкодування, на сесії 26 березня виділимо додаткові гроші. Також виділимо гроші на адмінбудівлі, які є пам’ятками архітектури, щоб теж вставити вікна та відремонтувати», – зазначив Руслан Марцінків.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону додали, що внаслідок удару РФ загинули 51-річний військовослужбовець Національної гвардії України та його 15-річна донька. Військовий помер у лікарні, дівчинка – на місці події.

До обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано 6-річного хлопчика з травмою голови, який у той момент перебував на вулиці. Дитина – у відділенні реанімації.

«Також до лікарні доставлено ще двох постраждалих – жінку та чоловіка – з травмами різного ступеня тяжкості. Ще один чоловік звернувся за медичною допомогою самостійно. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як стабільний», – розповіли правоохоронці, зазначивши, що розпочали розслідування воєнного злочину.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну безпілотниками, застосувавши понад 550 ударних БпЛА. У Вінниці унаслідок атаки загинув 59-річний чоловік та поранено 13 людей.

У Львові ударні дрони атакували центр міста та влучили в житловий будинок в Сихівському районі.