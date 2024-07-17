НАБУ розпочало провадження щодо заступника директора ДБР Олександра Удовиченка

Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження щодо першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка. Про це повідомило hromadske із посиланням на НАБУ. Зазначимо, що раніше hromadske з’ясувало, що Олександр Удовиченко проживає у елітній квартирі київського ЖК, але у його декларації не має інформацію про цю нерухомість.

Як пише hromadske, у відповіді НАБУ зазначається, що вони дослідили розслідування журналістів та розпочали досудового розслідування. У НАБУ пояснюють, що більше деталей справи розкрити не можуть, оскільки це може вплинути на результати слідства. Зокрема, там наголосили, що слідство становить таємницю.

До слова, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя Олександра Удовиченко.

Нагадаємо, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко став фігурантом розслідування hromadske. Журналісти опублікували матеріал, у якому розповідають, що посадовець проживає у квартирі елітного київського ЖК Regent Hill. Проте у своїй декларації Удовиченко вказав, що орендує квартиру в Голосіївському районі Києва.

Крім того, елітна нерухомість належить тітці його колишньої дружини Ірині Копач, а придбала вона її у жовтні 2022 за 1,9 млн грн. Така ціна є щонайменше у 18 разів нижчою за ринкову. До того ж з’ясувалось, що сама власниця квартири там не проживає.