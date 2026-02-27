Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження щодо прокурора Летичівської окружної прокуратури Андрія Благовісного. Після скандалу, пов’язаного з фіктивним встановленням груп інвалідності 50 прокурорам та їхнім родичам екскерівницею МСЕК Тетяною Крупою, правоохоронці ініціювали масові перевірки. Під час переогляду Благовісному змінили групу інвалідності – з ІІ на ІІІ безстрокову.

Як йдеться у рішенні комісії від 20 лютого, Андрій Благовісний оформив ІІ групу інвалідності у квітні 2019 року. Упродовж 2019–2025 років він отримав понад 1,3 млн грн пенсійних виплат.

Після викриття екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи на фіктивному встановленні інвалідності 50 прокурорам та їхнім родичам, у жовтні 2024 року Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування та масові перевірки.

Андрій Благовісний увійшов до переліку посадовців, які мали пройти стаціонарне обстеження для підтвердження групи інвалідності. За результатами огляду йому встановили ІІІ групу інвалідності безстроково. Водночас за висновком ВЛК від лютого 2025 року прокурор придатний до служби у військових частинах забезпечення та ТЦК і СП.

У висновку комісії зазначено, що доказів використання прокурором службового становища для отримання інвалідності не встановили. У межах кримінального провадження його не викликали на допити, підозру не оголошували. Інших підтверджень доводів дисциплінарної скарги комісія не отримала.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці 6 млн доларів готівкою. Посадовиця також зберігала у кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами.

Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Ntnzyf Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. За його даними, через це прокурори незаконно отримали з бюджету понад 54 млн грн виплат.

Посадовицю взяли під варту. Протягом 11 місяців перебування в СІЗО Тетяні Крупі сім разів зменшували розмір застави. У листопаді 2025 року Крупа вийшла на волю: з неї зняли електронний браслет і дозволили зустрічатися з колишніми колегами.