Відновленням ліній електропередач займаються українські енергетики

У суботу, 18 жовтня, після чотиритижневого відключення розпочали ремонт пошкоджених зовнішніх ліній електропередач, що ведуть до окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що для проведення ремонтних робіт створили локальні зони припинення вогню.

«Обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту», – зазначив він.

Раніше Associated Press писало, що МАГАТЕ пропонує двоетапний план з відновлення електропостачання. Він передбачає, що під час першого етапу встановлять зону припинення вогню радіусом 1,5 км, щоб дозволити ремонт лінії електропередач «Дніпровська». Під час другого етапу мають створити другу таку зону припинення вогню для ремонту резервної лінії «Феросплавна-1», яка розташована на підконтрольній Україні території. Ремонт планували провести з 11 по 17 жовтня. Українська сторона надала необхідні для цього гарантії безпеки, однак Росія цього вчасно не зробила.

За даними Міненерго, відновленням ліній електропередач займаються українські енергетики. У дописі наголосили, що це вже 42 раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію ЗАЕС.

«Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об'єкті», – додали у Міненерго.

Нагадаємо, 25 вересня на ЗАЕС було зафіксовано десяте відключення від мережі з початку повномасштабного вторгнення. В «Енергоатомі» тоді заявляли, що лінія, яка забезпечувала станцію електроенергією з українського боку, перебувала у справному стані, але Росія свідомо не підключала до неї ЗАЕС.

Експерти побоювалися, що на станції могло відбутися неконтрольоване нагрівання реакторів, що б повторило сценарій Фукусіми.