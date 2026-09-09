Також пожежники заявили, що керівництво змусило їх вирізати багаторічні дерева навколо будівлі управління

Колектив 3-ї державної пожежно-рятувальної частини звернувся до Офісу президента, урядовців та антикорупційних органів зі скаргою на керівника ГУ ДСНС України в Закарпатській області Олега Самсоненка. Рятувальники просять перевірити факти залучення особового складу до будівельних і ремонтних робіт, а також законність вирубки дерев, до якої змусило підлеглих керівництво.

Колективною скаргою за підписом 56 працівників ДСНС Закарпаття, оприлюдненою спільнотою «Рятувальники Києва», 8 вересня поділився начальник частини спеціальних гірських пошуково-рятувальних робіт ГУ ДСНС України в Закарпатській області Олександр Гуляк.

У документі зазначено, що керівник закарпатських рятувальників Олег Самсоненко через начальників загону і частини Миколу Малиля та Івана Мартиняка наказує підлеглим виконувати будівельні та ремонтні роботи.

«Фактично особовий склад третьої пожежно-рятувальної частини використовується керівництвом як безоплатна будівельно-ремонтна бригада, а виконання робіт забезпечується службовою залежністю, психологічним тиском і погрозами негативних наслідків», – йдеться у скарзі рятувальників.

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Пожежники зізналися, що керівництво змусило їх вирізати багаторічні дерева навколо будівлі Головного управління на вулиці Болгарській в Ужгороді. При цьому рятувальників не ознайомили з відповідним рішенням міськради, яке б підтверджувало законність вирубки.

Працівники ДСНС Закарпатті закликали керівництво держави провести незалежне службове розслідування дій Олега Самсоненка і Миколи Малиля та забезпечити підписантам захист від звільнення чи дисциплінарного переслідування.

У ГУ ДСНС України в Закарпатській області ситуацію наразі не коментують. У середу, 9 вересня, у відомстві повідомили ZAXID.NET, що продовжують перевіряти отриману інформацію.

Нагадаємо, Олега Самсоненка призначили керівником рятувальників Закарпаття у січні 2026 року. Він замінив на посаді Романа Гудака, який очолював управління з 2015 року та пішов на пенсію у квітні 2025 року. До призначення на Закарпаття Самсоненко очолював ГУ ДСНС України в Донецькій області.