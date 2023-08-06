Внаслідок обстрілу міст серйозно пошкоджений

По мосту в Генічеську, завдали ракетного удару. Про атаку заявили російські пропагандистські канали у неділю, 6 серпня. Водночас місцеві заявили, що чули вибухи поблизу Чонгарського мосту.

Зрадник України та окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по мосту на Арабатській стрілці у місті Генічеську, що на Херсонщині. Окрім того, Сальдо сказав, що ЗСУ начебто обстріляли місцеву школу. Окупаційний голова Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що Україна нібито обстріляла міст, який сполучає Генічеськ та Арабатську стрілку. За його словами, росіяни «збили 9 з 12 ракет».

Місцеві мешканці повідомили про три чи чотири вибухи в районі Чонгарського мосту.

«Кажуть, в район одного з мостів. Та так, що ще й газопровід трохи втомився. Цивільне населення не зачепило», – підтвердив вибухи радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти заявили, що міст нібито обстріляли ракетами Storm Shadow британського виробництва. Російські медіа також оприлюднили фото наслідків атаки. На них видно пошкодження на проїжджій частині.

Нагадаємо, Чонгарський міст, який сполучає материкову частину України з Кримом, дедалі частіше почали перекривати окупанти через оголошення повітряної тривоги. Міст, який з'єднує півострови Чонгар та Тюп-Джанкой, 22 червня атакували ракетами, пошкодивши дорожнє полотно.

Місце розташування Чонгарського моста

29 липня Чонгарський міст також атакували – Управління стратегічних комунікацій підтвердило успішний обстріл. У відомстві не стали уточнювати жодні подробиці обстрілу. Однак, кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо повідомляв, що українські військові випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом моста.