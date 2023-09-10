Дощів, за словами синоптиків, поки не буде

Львівський гідрометцентр прогнозує повернення спекотної погоди у Львів та область. У зв’язку з цим на території Львівщини оголошено попередження про пожежну небезпеку.

За даними Львівського гідрометцентру, 11 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У Львові опадів не передбачається, вночі та вранці можливий туман видимістю 500-1000 метрів. Вітер – 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10-12 градусів тепла, удень – до 27 градусів вище нуля.

Так само без опадів буде по всій області. Температура повітря вночі на території Львівщині становитиме 8-13 градусів тепла, вдень – до 29 градусів тепла.

Така погода триватиме до середи, 13 вересня, включно.

Через суху і спекотну погоду оголошено попередження про надзвичайну пожежну небезпеку на півночі Львівщини і у Львові упродовж 11-12 вересня – 4-й клас небезпеки, а 13 вересня – 5-й клас пожежної небезпеки.