Уночі 3-річний хлопчик прийшов до сусідів, бо залишився вдома сам

Львівські патрульні прибули на виклик на вул. Виговського, де 3-річний хлопчик вночі прийшов до сусідів. Випадок стався у ніч із неділі на понеділок, 7 червня. До поліції звернулися львів’яни, які повідомили, що вночі у двері їхньої квартири постукав малолітній хлопчик. З’ясувалося, що матір залишила хлопчика самого у квартирі, бо змушена була йти на роботу.

Близько 3-ї години ночі патрульні прибули на виклик на вул. Виговського. Подружжя львів’ян повідомило, що у двері їхньої квартири серед ночі постукав хлопчик і сказав, що його залишила мама. Коли патрульні прибули на виклик, дитина була разом із сусідами й плакала. Сусіди вказали патрульним на квартиру, де мешкає дитина. Двері у помешкання були відчинені.

«Патрульні Олег Грец, Олексій Левкут та Василь Цап зайшли з хлопчиком у квартиру, там нікого не було. Інспектори заспокоїли малюка і розпитали інформацію про маму. Він назвав її ім'я, але не знав, куди вона пішла», – повідомили у патрульній поліції.

Патрульні зателефонували до матері хлопчика. 34-річна жінка повідомила, що змушена працювати вночі, бо вдень мусить доглядати сина, якого виховує сама. Патрульні дочекалися жінку та провели з нею профілактичну бесіду. Також інформацію про цей випадок передали у відділ ювенальної превенції.

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