Маршурт для перетину кордону чоловік з жінкою склали за онлайн-картами

В Ужгороді прикордонники затримали подружжя з Харкова з тримісячним немовлям поблизу кордону зі Словаччиною. Чоловік з дружиною і маленькою донькою намагалися перелізти через паркан, аби втекти до ЄС. Затримали родину за 200 метрів від території Словаччини. Прикордонникам чоловік з жінкою пояснили, що планували дістатися до Німеччини і шукати кращих умов життя.

Як у середу, 12 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, документи із собою мала лише жінка. Втікачів затримали на околиці Ужгорода, за 200 метрів від кордону. Сім’я намагалася перелізти паркан і нелегально потрапити у Словаччину.

«Виявилося, що правопорушники прибули на Закарпаття потягом з Харкова, де проживали разом, з метою подальшого перетину кордону поза пунктами пропуску. Далі планували дістатися Німеччини, де сподівалися на кращі умови життя. Маршрут склали за онлайн-картами. Для перетину кордону обрали рівнинну ділянку, щоб її могли подолати мама з немовлям», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали втікачів, їх доставили до спецприміщення відділку в Ужгороді, жінку з дитиною розташували в окремій кімнаті. Після встановлення особи чоловіка та з’ясування усіх обставин інциденту на порушників складуть протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).