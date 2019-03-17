Поет Дмитро Павличко перетворив свій творчий вечір на агітацію

Дмитро Павличко

У Богуславі Київської області під час творчого вечора українського поета Дмитра Павличка зафіксували агітацію на користь кандидата в президенти Петра Порошенка. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА.



Спостерігачі зазначали, що на заході були присутні здебільшого працівники бюджетних установ і, попри те, що він не був широко анонсований, на нього завітало багато людей.



Вечір почався з невеликого екскурсу у творчість поета, проте незабаром він став розповідати, як був довіреною особою Петра Порошенка. Також він наголосив, що його погляди збігаються з поглядами кандидата в президенти від «ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Водночас він додав, що Кошулинському необхідно об’єднатися з Петром Порошенком, тому що «армія Петра Порошенка бореться за ті самі ідеали, що, партія Свобода».



Під час свого виступу поет розповідав також про біографію Петра Порошенка, наголошував на тому, що інші кандидати його дискредитують. Врешті решт, Павличко відкрито закликав голосувати за Порошенка на виборах.



ОПОРА наголосила, що цей захід мають перевірити правоохоронні органи щодо його фінансування.