Поет Дмитро Павличко перетворив свій творчий вечір на агітацію

Громадські активісти закликали поліцію розслідувати цей інцидент

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 10:0529375

До теми

Поет Дмитро Павличко перетворив свій творчий вечір на агітацію
фото ілюстративне
Дмитро Павличко

У Богуславі Київської області під час творчого вечора українського поета Дмитра Павличка зафіксували агітацію на користь кандидата в президенти Петра Порошенка. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА.

Спостерігачі зазначали, що на заході були присутні здебільшого працівники бюджетних установ і, попри те, що він не був широко анонсований, на нього завітало багато людей.

Вечір почався з невеликого екскурсу у творчість поета, проте незабаром він став розповідати, як був довіреною особою Петра Порошенка. Також він наголосив, що його погляди збігаються з поглядами кандидата в президенти від «ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Водночас він додав, що Кошулинському необхідно об’єднатися з Петром Порошенком, тому що «армія Петра Порошенка бореться за ті самі ідеали, що, партія Свобода».

Під час свого виступу поет розповідав також про біографію Петра Порошенка, наголошував на тому, що інші кандидати його дискредитують. Врешті решт, Павличко відкрито закликав голосувати за Порошенка на виборах.

ОПОРА наголосила, що цей захід мають перевірити правоохоронні органи щодо його фінансування.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Сергій Тарута підтримав на виборах Юлію Тимошенко ZAXID.NET
Тонкощі біографій.
Що ви знаєте про кандидатів у президенти? ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук