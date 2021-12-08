У деяких західних областях температура повітря на вихідні підніметься до 7 градусів тепла

Після 10 грудня, за прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, стовпчики термометрів мають поповзти вгору. ZAXID.NET із посиланням на Укргідрометцентр розповідає, в яких областях західної України наприкінці тижня буде найтепліше і чи застануть мешканці сніг на вихідні.

Львівська область

У четвер, 9 грудня, у Львівській області ще буде достатньо морозно: 6-8 градусів нижче нуля уночі і 1-3 градуси морозу удень. Швидкість вітру – 5-10 м/с, істотних опадів не передбачається.

Вже у п'ятницю, 10 грудня, на мешканців Львівщини чекає потепління – температура повітря удень становитиме близько 0, вночі – до 2 градусів морозу. Вітер – 5-10 м/с. Синоптики прогнозують мокрий сніг на території області удень.

Упродовж суботи, 11 грудня, температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, вночі падатиме мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с.

12 грудня, у неділю, вітер посилиться до 7-12 м/с, температура повітря упродовж доби становитиме близько 0, і вдень, і вночі падатиме сніг з дощем – не найкращі умови, щоб робити «збитки» на Андрія.

Мокрий сніг з дощем, вітер 7-12 м/с і температура повітря близько 0 очікують на мешканців Львівщини і в понеділок, 13 грудня.

Тернопільська область

У четвер, 9 грудня, у Тернопільській області буде холодно, особливо вночі – 8-10 градусів морозу. Удень температура становитиме 2-4 градуси морозу і супроводжуватиметься вітром зі швидкістю 5-10 м/с. Істотних опадів не передбачається.

Вже на п'ятницю, 10 грудня, синоптики прогнозують мешканцям Тернопільщини мокрий сніг і температуру від 3 градусів морозу уночі до 2 градусів тепла удень. Вітер – 5-10 м/с.

Мокрий сніг продовжить падати у Тернопільській області у суботу, 11 грудня, уночі. Вдень опадів не буде, а стовпчики термометрів піднімуться до 2 градусів тепла. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 12 грудня, потепліє ще більше: температура повітря вночі становитиме 1-3 тепла, вдень – до 5 градусів вище 0. Упродовж доби варто очікувати снігу з дощем. Вітер посилиться до 7-12 м/с.

У понеділок, 13 грудня, погода у Тернопільській області буде такою ж: температура до 5 градусів тепла, дощ з мокрим снігом упродовж доби.

Івано-Франківська область

У четвер, 9 грудня, в Івано-Франківській області буде морозно: 8-10 градусів нижче нуля уночі і 2-4 градуси морозу удень. Утім, істотних опадів синоптики не обіцяють. Вітер – 5-10 м/с.

10 грудня, у п'ятницю, на Івано-Франківщині почне падати мокрий сніг, температура повітря від 3 морозу уночі підніметься до 0 удень. Вітер – 5-10 м/с.

Упродовж суботи, 11 грудня, температура повітря в Івано-Франківській області становитиме близько 0, вночі падатиме мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с. Такою ж буде і погода в неділю, 12 грудня, лише сніг буде вже із дощем.

Близько 0 градусів, вітер 7-12 м/с і мокрий сніг з дощем – погода, що чекає на мешканців Івано-Франківщини у понеділок, 13 грудня.

Закарпатська область

9 грудня, у четвер, у Закарпатській області буде тепло удень – 3-5 градусів вище нуля, а вночі очікується 6-8 градусів морозу. Істотних опадів не буде, вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 10 грудня, температура повітря у Закарпатті становитиме від 2 морозу уночі до 3 тепла удень. Упродовж доби очікується мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 11 грудня, у цьому регіоні температура повітря становитиме близько 0 градусів, уночі можливий мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с.

Вже в неділю, 12 грудня, стовпчики термометрів закарпатців піднімуться до 5 градусів тепла, падатиме дощ з мокрим снігом. Вітер – 5-10 м/с. Такою ж буде і погода в понеділок, 13 грудня. Дощ з мокрим снігом збережеться упродовж доби.

Чернівецька область

У Чернівецькій області у четвер, 9 грудня, погода буде такою ж, як і в решті західних областей: 8-10 градусів морозу уночі, 1-3 нижче нуля – удень, без істотних опадів і з вітром 5-10 м/с.

10 грудня, у п'ятницю, у Буковині буде до 4 градусів морозу вночі і до 2 тепла – удень. Також удень можна очікувати на мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с. Така ж погода збережеться і в суботу, 11 грудня. Лише мокрий сніг падатиме вночі.

А в неділю, 12 грудня, у Чернівецькій області суттєво потепліє: уночі буде 2-4 градуси тепла, удень – до 7 градусів вище 0. Вітер посилиться до 7-12 м/с, упродовж доби дощитиме. Дощ і вітер збережуться і в понеділок, 13 грудня, а температура повітря упродовж доби становитиме 2-4 градуси тепла.

Волинська область

Четвер, 9 грудня, пройде для мешканців Волині без істотних опадів та з морозом до 8 градусів уночі і до 4 нижче 0 – удень. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 10 грудня, температура від 3 морозу уночі підніметься до 0 удень. Вітер – 5-10 м/с, удень падатиме мокрий сніг.

У суботу, 11 грудня, мокрий сніг падатиме уночі, а температура повітря упродовж доби становитиме близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 12 грудня, і в понеділок, 13 грудня, температура повітря у Волинській області становитиме близько 0 градусів упродовж усієї доби, падатиме мокрий сніг з дощем, а швидкість вітру сягне 7-12 м/с.

Рівненська область

На Рівненщині у четвер, 9 грудня, буде холодно: 8-10 градусів морозу уночі і до 3 морозу – удень. Без істотних опадів. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 10 грудня, стовпчики термометрів у мешканців Рівненської області піднімуться від 2 морозу до 3 тепла, вдень падатиме мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с. У суботу, 11 грудня, температура повітря не опускатиметься нижче за 2 градуси морозу, вночі варто очікувати на мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 12 грудня, і в понеділок, 13 грудня, температура повітря у Рівненській області становитиме від 1 до 5 градусів тепла, вітер посилиться до 7-12 м/с, а упродовж доби дощитиме.

Через погодні умови синоптики застерігають про ожеледицю на дорогах і хідниках західноукраїнських областей, а ZAXID.NET нагадує, що варто обережно переходити дорогу і пропускати автомобілі, гальмівний шлях яких в умовах ожеледиці сильно збільшується. Також варто носити на одязі світлорефлективні елементи, аби водії могли бачити вас у темну пору доби.