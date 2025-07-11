12-13 липня у Львові та області буде тепло та без опадів

У вихідні, 12-13 липня на Львівщині синоптики прогнозують підвищення температури повітря в порівнянні з останніми днями. Опадів не передбачається. Лише у суботу в другій половині дня ймовірний місцями невеликий короткочасний дощ з грозою.

За інформацією Львівського регіонального гідрометцентру, 12-13 липня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

У суботу, 12 липня, на Львівщині очікується мінлива хмарність, без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі – 8-13°С, вдень – 21-26°С тепла.

У неділю, 13 липня, у Львові очікується мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме 12-14°С, денна – 25-27°С. Вітер – 3-8 м/с.