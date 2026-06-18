На Львівщині температура повітря прогріється до 29°С

У п’ятницю, 19 червня, у Львові та на Львівщині температура повітря прогріється до 29°С, а вдень синоптики попереджають про грозу. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 19 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з північного заходу.

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Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 19 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без опадів, вранці та вдень – короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 9–14°С, вдень – 24–29°С тепла.

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Прогноз для Львова: у п’ятницю, 19 червня, буде хмарно з проясненнями, можлива гроза. Температура вночі – 10–12°С, вдень – 25–27°С тепла.

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Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 20 червня, а також прогноз для інших областей України до 25 червня.

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