На Львівщині буде хмарно з проясненнями

У середу, 20 травня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями, місцями будуть короткочасні дощі та грози, а також трішки потепліє. Детальний прогноз погоди розповіли у львівському гідрометцентрі.

Прогноз для Львівської області: у середу, 20 травня, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень по півдню території місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 6–11°С, вдень – 19–24°С тепла.

Прогноз для Львова: у середу, 20 травня, температура вночі – 7–9°С, вдень – 20–22°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 23 травня.