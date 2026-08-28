У Львові та області потепліє знову до 30°С

У останні дні літа на Львівщину повернеться спека – позначки термометра показуватимуть до 32°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз погоди до 2 вересня.

«У вихідні дні Львівщина перебуватиме під впливом малоактивних атмосферних фронтів, які надходитимуть з південного заходу. Вдень 29 серпня та вночі 30 серпня короткочасні дощі від невеликих до помірних, можливі грози. Вітер змінних напрямків, у суботу поривчастого характеру. Температура вночі 10–15°С тепла, вдень коливатиметься від 23–28°С до 27–32°С тепла», – пишуть синоптики.

У суботу, 29 серпня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 10–15°С, вдень – 23–28°С тепла. У Львові температура вночі – 12–14°С, вдень – 24–26°С тепла.

У неділю, 30 серпня, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме близько 27°С тепла, вночі – до 16°С тепла.

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У понеділок, 31 серпня, у Львові та області потепліє знову до 30°С, протягом дня опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 вересня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, протягом дня та вночі очікуються дощі. Вдень температура повітря становитиме до 26°С тепла, вночі – до 18°С тепла.

У середу, 2 вересня, у Львові та області буде мінлива хмарність, збережеться комфортна температура повітря – вдень близько 25°С тепла, вночі – до 18°С тепла. Опадів не прогнозують.