Денний максимум сягатиме 24 градусів тепла

У середу, 22 липня, у Львові та області буде сухо, денний максимум сягне комфортних 24 тепла. Львіський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

Як інформують синоптики, погоду визначатиме тилова частина циклону над Фінською затокою.

Прогноз для Львівської області: 22 липня мине без істотних опадів, проте з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 6–11°С, вдень – 19–24°С тепла.

Прогноз для Львова: 22 липня вночі буде прохолодно – 7–9°С, проте вдень повітря прогріється до комфортних 21–23°С тепла. Істотних опадів також не передбачається.

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