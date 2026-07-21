Командування Сил логістики видалило допис, у якому звинувачувало Михайла Федорова у погіршенні забезпечення ЗСУ

Речник Командування Сил логістики ЗСУ підполковник Валерій Шершень заявив, що від початку 2026 року забезпечення військових погіршилося. За його словами, ситуацію врятувала відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони. Однак згодом цей допис видалили з Facebook. Про це у вівторок, 21 липня, повідомили Hromadske та LIGA.net.

За словами Валерія Шершня, протягом перших шести місяців 2026 року ситуація із забезпеченням ЗСУ погіршилася, незважаючи на «нові технологічні вектори в системі забезпечення: цифровізацію та гучні закупівельні анонси».

Наразі потреби військових у багатьох випадках покривають за рахунок раніше накопичених резервів або перерозподілу грошей з інших критично важливих напрямів. Командування Сил логістики попередньо оцінює додаткову потребу у фінансуванні матеріально-технічного забезпечення до кінця року майже у 37 млрд грн. Така необхідність виникла через проблеми, що накопичилися від початку року. Ще понад 16 млрд грн потрібно на ремонт озброєння, військової техніки та закупівлю запасних частин.

«Оголошена закупівля ще не є забезпеченням. Укладення контрактів і проведення тендерів ще не дають можливості практично забезпечити військо, адже майно – техніка, пальне тощо – ще не доставлене до кінцевої точки призначення, тобто до підрозділів», – йшлося у дописі Валерія Шершня.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Валерій Шершень повідомив, що у травні 2026 року Міноборони оголосило закупівлю 5 тис. автомобілів через Prozorro. Але ЗСУ, за його словами, ще не отримали більшу їх частину. Очікується, що основні обсяги надійдуть до військових наприкінці осені й на початку зими.

Також Валерій Шершень заявив, що Міноборони повільно ухвалювало рішення щодо фінансування, партнерської допомоги й термінових закупівель. Зокрема, від початку 2026 року центральні служби забезпечення не могли оперативно укладати безоплатні контракти з партнерами та оформлювати документи для кінцевого споживача через відсутність необхідних доручень. Це, за словами Валерія Шершня, призвело до затримок із постачанням інженерної техніки, генераторів, приладів нічного бачення, тактичного одягу та іншого майна.

Він також пригадав постачання ЗСУ застарілих протитанкових гранатометів РПГ-75М. За його словами, Сили логістики наголошували на необхідності додаткової перевірки їхньої якості.

«Критичні вузькі місця розташовані на стику МОУ, державних закупівельників, фінансування, контролю якості й розподілу відповідальності», – заявив Валерій Шершень.

За словами Валерія Шершня, ситуацію врятувала відставка Михайла Федорова. Втім, згодом цю частину допису видалили, а пізніше видалили й увесь допис.

«Ситуацію врятувало саме своєчасне втручання Верховного Головнокомандувача ЗСУ (Володимира Зеленського, – ред.), який, намагаючись нейтралізувати бюрократичну тяганину, сприяв відставці очільника Міноборони Михайла Федорова», – йшлося у дописі.

Скріншот допису Командування Сил логістики \ Hromadske

У коментарі «Суспільному» Валерій Шершень пояснив, що допис зі сторінки Командування Сил логістики у Facebook та з його сайту видалили через те, що він призвів до політичних суперечок. Водночас він наголосив, що Командування Сил логістики має достатньо доказів погіршення системи забезпечення та надалі їх публікуватиме.

«Пост був і буде. Це консолідована позиція Командування Сил логістики Збройних сил України», – цитує «Суспільне» Валерія Шершня.

Нагадаємо, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборни. Наступного дня, 16 липня, він повідомив, що мав конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який блокував реформи.

Відставка Михайла Федорова спричинила хвилю протестів. У багатьох містах відбулися мітинги на його підтримку. Спочатку учасники акцій закликали поновити Михайла Федорова на посаді, а згодом почали вимагати звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ.

18 липня Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з Олександром Сирським та Михайлом Федоровим. Президент запевнив, що чує думку українців.

20 липня на сайті «Мілітарний» Олександр Сирський опублікував колонку, у якій прокоментував повідомлення про конфлікт із Михайлом Федоровим. Зокрема, він заявив, що дізнатися про конфлікт із Федоровим було для нього «несподіванкою». Він також зазначив, що «буває жорстким» та перепросив у Михайла Федорова, «якщо когось чимось образив».

Також Олександр Сирський відкинув звинувачення у небажанні «воювати дронами» й наголосив, що саме він створив Сили безпілотних систем як окремий рід військ та особисто подав президенту Зеленському кандидатуру Роберта Бровді на посаду командувача.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ розкритикував нові контракти, які запропонувало Міноборони, заявивши, що за місяць роботи вони лише демотивували військових. Також Сирський дорікнув Федорову за рішення про перерозподіл коштів із виплат військовослужбовцям на закупівлю дронів та заявив, що через це постало питання фінансування виплат на друге півріччя 2026 року.