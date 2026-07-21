Нинішній морг у центрі Рівного розташований серед житлової забудови

Поблизу кладовища «Нове» у Рівному планують збудувати модульний морг вартістю понад 92 млн грн. Нове приміщення має розвантажити обласне бюро судово-медичної експертизи. Будівництво планують завершити до кінця 2026 року.

Як уточнили ZAXID.NET у Рівненській обласній військовій адміністрації, ініціатором проєкту у квітні 2026 року став начальник ОВА Олександр Коваль. Після його звернення Міністерство охорони здоровʼя включило обʼєкт до переліку будівництв, що фінансуватимуться коштом держави. На реалізацію проєкту передбачили понад 92 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Сьогодні Обласне бюро судово-медичної експертизи потребує суттєвого розширення. Щодо недостатнього місця у нинішньому морзі є багато нарікань. Наша мета – завершити будівництво до кінця року», – повідомив Олександр Коваль.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для реалізації проєкту Рівненська міська рада має виділити земельну ділянку поза межами житлової забудови. Попередньо модульний морг планують розмістити поблизу кладовища «Нове».

Начальник Рівненського обласного бюро судово-медичної експертизи В'ячеслав Ніконов розповів «Суспільному», що установа щодня приймає тіла загиблих військових у межах місії «На щиті». Окрім цього, фахівці проводять судово-медичні експертизи цивільних, які померли раптово або загинули, а також досліджують останки, повернуті під час репатріаційних заходів.

За його словами, за останні два з половиною роки бюро отримало близько 700 тіл полеглих військових, приблизно половину з яких уже вдалося ідентифікувати.

«Уже третій рік ми беремо участь у репатріаційних заходах. Тому катастрофічно не вистачає місця для роботи, враховуючи, що ми працюємо і з цивільними, і з військовослужбовцями, яких привозять з інших регіонів для поховання», – зазначив Вʼячеслав Ніконов.

Він також наголосив, що нинішній морг давно не відповідає сучасним потребам. Будівля розташована у центрі Рівного серед житлової забудови, має складну логістику через вузькі вулиці та не пристосована до нинішнього навантаження.

Директор обласного департаменту охорони здоровʼя Олег Вівсянник повідомив, що новий модульний комплекс передбачатиме місце для необхідної кількості рефрижераторів та відповідатиме всім санітарним вимогам.

«Міністерство охорони здоровʼя після візиту міністра ухвалило рішення побудувати нове бюро судово-медичної експертизи, яке відповідатиме сучасним нормам і вимогам. Зараз триває погодження щодо виділення земельної ділянки для встановлення модульного комплексу. Спочатку це буде відділення експертизи трупів, а згодом планують розширити його до повноцінного бюро судово-медичної експертизи», – зазначив Олег Вівсянник.