Ворожа техніка окупантів палала

На Київщині співробітники Національної поліції з Корпусу оперативно-раптової дії знищили два танки російських окупантів. Відео знищення ворожої техніки опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

На ньому поліцейські з гранатометами завдають кількох ударів по танках росіян. Ворожа техніка після цього запалала.

«Країна, в якій поліцейські з гранатомета підбивають ворожі танки – непереможна!», – підписав він відеоролик.

Нагадаємо, що росіяни називають війну в Україні «спецоперацією» та, за даними СБУ, відводили на неї три дні. За час повномасштабного вторгнення агресор вже втратив близько 10 тис. військових. При цьому Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх загиблих солдатів.

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