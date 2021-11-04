На Тернопільщині правоохоронці затримали трьох чоловіків зі 100 кг наркотичних та психотропних речовин. За версією поліції, затримані більше року продавали на території наркотики. Доходи торгівців від продажу психотропів та наркотичних речовин становили близько 100 тис. грн в місяць. Загальна вартість вилучених наркотиків склала 3,5 млн грн.

Правоохоронці встановили, що житель обласного центру, спільно з двома мешканцями одного з сіл Тернопільського району, впродовж липня 2020 – жовтня 2021 року систематично збували марихуану та амфетамін на території області.

З'ясувалося, що організатор групи вирощував коноплі за місцем свого проживання та у лісопосадках. А ховав наркотики в різних кутках свого будинку та в автомобілі. Частину марихуани поліцейські знайшли навіть у кахельному п'єці.

Загальний місячний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 100 тис. грн.

«Правоохоронці затримали групу при збуті наркотиків.Під час обшуку автомобіля, який використовували зловмисники при збуті заборонених речовин правоохоронці виявили близько 2 кг марихуани та 10 г амфетаміну й зброю. А за місцем їх проживання вилучено понад 100 кг марихуани, лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і автомобіль Daewoo Lanos», – повідомляє прокуратура Тернопільщини.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин на чорному ринку становить близько 3,5 млн грн. Чоловіків затримали слідчі головного управління поліції області спільно з працівниками Управління по боротьбі з наркозлочинністю та Управління стратегічних розслідувань в області. Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено підозру групі з трьох осіб, за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво та збут наркотиків групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.