Поліцейські затримали двох ромів, що вкрали у львів’янки ₴47 тис.

«А хто забороняє контролювати порядок, якщо це не можуть зробити інші?».

На вул. Науковій у закинутій будівлі патрульні знайшли двох підозрюваних у крадіжці

У п’ятницю, 30 березня, приблизно о 14:00 з квартири одного з будинків на вул. Грінченка троє людей вкрали 47 тис. грн. Про це інформує патрульна поліція Львівщини.

«Патрульні прибули на місце та попросили потерпілу розповісти, що трапилося. Жінка повідомила, що до неї ймовірно застосували гіпнотичні прийоми та забрали всі гроші. Інспектори показали їй декілька фотографій, і на одній з них громадянка впізнала ймовірних злочинців. Тоді патрульні передали їх в орієнтування всім екіпажам поліції та направилися в місце, де вони можуть перебувати», – йдеться у повідомленні поліції.

Активісти ініціативи «Л.О.В.Ц.І.» уточнюють, що жінку обікрали люди ромської національності. На вул. Нагірній у закинутій будівлі патрульні знайшли двох підозрюваних у крадіжці. Їх доставили у Шевченківський відділ поліції, справу передали слідчим.