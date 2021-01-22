Олександра Дорош уже добу не виходить на зв'язок

Львівська поліція оголосила в розшук 12-річну Олександру Дорош, яка вийшла з дому зранку 21 січня і вже добу не виходить на зв’язок.

Як повідомили у поліції, Олександра Дорош вийшла з дому у четвер, 21 січня, о 11:40, і з того моменту з нею пропав зв’язок. Дівчинка мешкає на вул. Марка Вовчка в районі Привокзальної.

Дівчинка з благополучної сім’ї, раніше ніколи надовго не зникала. З дому вона вийшла без телефону.

Прикмети зниклої дівчинки: середньої тілобудови, ріст 154 см, волосся темне довге з пасмами рожевого кольору, очі темні. Була одягнута у коротку куртку золотистого кольору, бежеву шапку, хустку у клітинку, чорні джинси, мала з собою чорну сумку з білими написами.

Всіх, кому відомо про можливе місцеперебування дівчинки, просять повідомити за телефонами «102» або 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.