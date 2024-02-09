Поліція оголосила в розшук 15-річну підлітку у Львові
Вікторія Бура потребує медичної допомоги
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Львівська поліція оголосила у розшук 15-річну Вікторію Буру, яка зникла 9 лютого. Востаннє її бачили в школі на вул. Пекарській. Про зникнення дівчинки повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська організація Sarva.
Зазначається, що дівчина живе на вул. Абхазькій. 9 лютого вона була у школі «Оберіг», після чого додому не повернулася. Востаннє її бачили о 14:00 після школи з невідомим літнім чоловіком. Волонтери повідомляють, що дівчина потребує медичної допомоги, однак не уточнюють, якої саме.
Дівчина високого зросту середньої статури, має довге світле волосся. В день зникнення була одягнена в світлу шапку, чорну куртку, чорні штани та бежеві черевики.
Усіх, кому відомо, де може перебувати Вікторія Бура, просять повідомляти на гарячу лінію 0 800 310 911 або у поліцію за номером 102 та 063 154 79 51.
P.S. Увечері 9 лютого дівчинку знайшли.