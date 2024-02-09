Востаннє 15-річну дівчину бачили о 9 лютого о 14:00 після школи

Львівська поліція оголосила у розшук 15-річну Вікторію Буру, яка зникла 9 лютого. Востаннє її бачили в школі на вул. Пекарській. Про зникнення дівчинки повідомила Пошуково-рятувальна волонтерська організація Sarva.

Зазначається, що дівчина живе на вул. Абхазькій. 9 лютого вона була у школі «Оберіг», після чого додому не повернулася. Востаннє її бачили о 14:00 після школи з невідомим літнім чоловіком. Волонтери повідомляють, що дівчина потребує медичної допомоги, однак не уточнюють, якої саме.

Дівчина високого зросту середньої статури, має довге світле волосся. В день зникнення була одягнена в світлу шапку, чорну куртку, чорні штани та бежеві черевики.

Усіх, кому відомо, де може перебувати Вікторія Бура, просять повідомляти на гарячу лінію 0 800 310 911 або у поліцію за номером 102 та 063 154 79 51.

P.S. Увечері 9 лютого дівчинку знайшли.