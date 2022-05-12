Поліція оголосила в розшук 18-річну мешканку села Датинь Ковельського району. Юлія Мажула зникла чотири дні тому, 8 травня. Вона пішла з помешкання сестри і більше не виходила на зв'язок.

Про зникнення дівчини повідомила прес-служба поліції Волині в четвер, 12 травня. Зазначається, що 18-річна Юлія Мажула зникла чотири дні тому. У неділю, 8 травня, вона вийшла з помешкання своєї сестри та не повернулась.

Прикмети: зріст – 173 см, волосся світло-русе, носить окуляри. Була одягнута в куртку бежевого кольору, чорні лосини, білі кросівки.

«Якщо вам відомо, де перебуває розшукувана зараз, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0963466242, (03366)21296 або 102», – йдеться у повідомленні.