Поліція оголосила в розшук чоловіка, який фотографував школу в Тернополі
Після зауважень працівників школи незнайомець швидко зник з місця події
У Тернополі поліція розшукує чоловіка, який фотографував школу на вулиці Протасевича. Незнайомця помітили працівники навчального закладу. На їхні зауваження він не відповів, натомість чоловік швидко зник з місця. Правоохоронці опублікували відео з камери спостереження, завдяки якому можна впізнати чоловіка.
Про розшук прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 31 березня. Зазначається, що напередодні, близько 12:10, невідомий чоловік фотографував школу, що на вулиці Протасевича у Тернополі.
На зауваження працівників навчального закладу незнайомець не відреагував, натомість він пішов з місця події.
«Якщо Ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номером у Тернополі (0352)-27-11-70, або ж на лінію 102», – звертаються поліцейські.
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