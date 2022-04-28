Поліція Волині розшукує трьох підлітків, які пішли з дому 27 квітня і з тих пір не виходили на зв'язок. Дітям по 13, 15 та 17 років. Чому вони пішли з дому, наразі не повідомляють.

Про зникнення дітей повідомила прес-служба поліції Волині. За інформацією правоохоронців, підлітки пішли з дому в середу, 27 квітня. Дотепер, станом на обід 28 квітня, їхнє місцезнаходження невідоме.

Зокрема, зник 15-річний Олександр Шеремет. Був одягнений в чорні камуфляжні штани, чорну куртку по пояс, без головного убору, кросівки чорні, рюкзак темно-сірого кольору.

Також зникла 13-річна Єлизавета Свиридюк. Дівчина худощавої тілобудови, зростом близько 150 см, довге чорне волосся. Була одягнена: у білі кросівки, сині джинси, чорну куртку

З дому пішла 17-річна Софія Шеремет. Волосся світле довге, була одягнена в блакитну куртку по пояс, чорні лосини, білі кросівки.

Якщо комусь відомо, де перебувають підлітки, поліція просить повідомити за номером телефону 0665403692 або 102.