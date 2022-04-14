Поліція розшукує 56-річного мешканця Миколаєва, який тимчасово проживав у монастирі в селі Манява Богородчанського району і зник. Наразі його місце перебування невідоме.

Про зникнення на Прикарпатті мешканця Миколаєва у четвер, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області. З проханням знайти чоловіка до правоохоронців звернулася дружина мешканця Миколаєва. За словами жінки, її 56-річнний чоловік зник ще вранці вівторка, 12 квітня. З того часу про місце його перебування нічого не відомо.

«Працівники Богородчанської поліції розшукують Беніва Романа Васильовича, 1966 року народження, мешканця Миколаїв. За допомогою до поліції звернулась дружина розшукуваного. 12 квітня близько 9 години чоловік вийшов із території монастиря, що в селі Манява, де тимчасово проживав з дружиною та не повернувся», – йдеться у повідомленні поліції.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-60 років, зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся коротке, на животі є шрам від операції. Чоловік був одягнутий в штани темного кольору, куртку темно-синього кольору, туфлі чорного кольору та шапку.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти у пошуках Роман Беніва. Якщо комусь відома будь-яка інформація, прохання негайно телефонувати до поліції смт Богородчани за тел.: (03471) 2-12-02, 067-666-13-20, або на цілодобову лінію служби «102».