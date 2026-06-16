Паломники пройшли 30 км від Сторожинця до Красноїльська

Поліція Чернівецької області вчергове оштрафувала організатора хресної ходи УПЦ МП до монастиря в Красноїльську. Пішу прощу провели 13–14 червня. Прихильники Московського патріархату йшли до монастиря Святого Іоанна Сочавського, який розташований у Красноїльську.

Про хресну ходу УПЦ МП повідомили в телеграм-каналі «СПЖ». Вона стартувала 13 червня з міста Сторожинець. Учасники заходу пройшли 30 км до селища Красноїльськ. Завершилася хода 14 червня, коли у Красноїльському жіночому монастирі відправили службу Божу.

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Жіночий монастир Святого Іоанна Сочавського розташований у Красноїльську на хуторі Слатина. Його заснували у 1995 році. Монастир і досі знаходиться у стадії розбудови. На його території є чернечий корпус із домовим храмом та криниця. Поруч зводять монастирську церкву. Щороку на храмове свято 14 червня сюди приходять прихильники УПЦ МП.

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Водночас під час воєнного стану будь-які хресні ходи в Україні забороненні. Таке рішення ще у 2022 році прийняли на раді оборони при Чернівецькій обласній військовій адміністарції.

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева повідомила ZAXID.NET, що правоохоронці дійсно зафіксували факт організації хресної ходи вірян УПЦ МП та склали на організатора адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Санкція статті передбачає штраф 450 грн.

Додамо, що у травні прибічники УПЦ МП на Буковині влаштовували ще одну хресну ходу. 20–21 травня люди пішки йшли 30 кілометрів до Банченського чоловічого монастиря. Поліція Чернівецької області склала адміністративні протоколи на організатора та співорганізаторів хресної ходи. Відомо, що лише у 2026 році УПЦ МП вже організувала і провела три хресні ходи на Буковині.