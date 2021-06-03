Патрульна поліція Києва в четвер, 3 червня, повідомила про небезпечну спам-розсилку, яку кіберзлочинці розсилають від її імені. При цьому в поліції додали, що подібні розсилки можуть надходити від інших нібито державних установ.

«Різко зросла кількість звернень щодо отримання електронних листів від нібито державних установ. Наприклад, сьогодні зранку нібито з електронної пошти управління патрульної поліції у м. Києві [email protected] різним державним органам та приватним компаніям надходили листи від імені начальника Департаменту патрульної поліції з контекстом: на вас заведена кримінальна справа, терміново надайте інформацію, інакше вам буде виписано штраф. Інформуємо, що жодних подібних листів Департамент патрульної поліції та управління патрульної поліції у містах не надсилали. Це – атака кіберзловмисників», – наголосили у патрульній поліції Києва.

Також правоохоронці застерігають, що електронні листи зі схожим змістом (про несплачені податки, кримінальні справи тощо) можуть надходити й нібито від інших держустанов. Така розсилка небезпечна, оскільки листи містять додатки, відкриваючи які, відбувається завантаження вірусного файлу, який заражає комп'ютер.

Поліція просить бути пильними: