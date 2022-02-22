Зниклий чоловік мешканець села Братишів Тлумацьої територіальної громади

Поліція Івано-Франківської області оголосила в розшук 43-річного чоловіка Володимира Пурдика, мешканця Тлумацього району. Чоловік вийшов з дому близько 9:00 17 лютого і не повернувся. Він був одягнутий в чорну шкіряну куртку, джинси синього кольору, чорну шапку, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

На Прикарпатті розшукують безвісти зниклого мешканця села Братишів Тлумацьої територіальної громади 43-річного Володимира Пурдика. «17 лютого близько 9 години чоловік вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Прикмети розшукуваного: зріст 165-170 см., середньої тілобудови, волосся русяве. Чоловік був одягнутий в чорну шкіряну куртку, джинси синього кольору, чорну шапку», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

На пошуки безвісти зниклого чоловіка орієнтовано поліцію Івано-Франківщини. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку прикарпатця, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102», або 067-34-22-679.