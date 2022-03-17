Двоє китайців мали намір доставити дівчаток до їхніх біологічних батьків

Чернівецька поліція розповіла деталі щодо затримання двох 25-річних громадян Китаю, які намагалися вивезти новонароджених дівчаток закордон без жодних документів. Відомо, що діти були народжені сурогатними матерями-українками у приватних київських клініках. Чоловіки повинні були доставити немовлят до їхніх біологічних батьків у Китай.

Як у четвер, 17 березня, повідомила прес-служба поліції Буковини, у Вінниці правоохоронці затримали двох так званих кур'єрів – чоловіка та жінку, які доставили дітей китайцям. За їхніми словами, дівчатка, народилися у столиці у приватних клініках репродуктивного здоров’я та сурогатного материнства. Двоє громадян Китаю, яких затримали в пункті пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією, розповіли поліцейським, що мали намір доставити двом китайським родинам немовлят, народжених сурогатними матерями-українками.

Наразі обох 25-річних китайців поліція затримала, їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) та за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Діти перебувають під наглядом лікарів, їхньому життю нічого не загрожує. Зі слів медиків, вік дівчаток – не більше трьох місяців. Поліцейські встановлюють особи дітей, їхнє походження, обставини правопорушення та всіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Нагадаємо, двох 25-річних громадян Китаю, які намагались незаконно вивезти до Румунії двох немовлят-дівчаток прикордонники затримали у понеділок, 14 березня. Іноземці не мали документів на дітей й відмовились пояснити, звідки у них немовлята. Прикордонники з’ясували, що напередодні китайці приїхали в Україну без дітей.