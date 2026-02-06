У Ярмолинцях затримали 47-річного місцевого жителя, який ухилявся від мобілізації та скоїв напад на працівників районного ТЦК. За скоєне порушнику загрожує до пʼяти років тюрми. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомила пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, чоловік перебував на військовому обліку, був визнаний придатним до проходження військової служби та не мав законних підстав для відстрочки від мобілізації. Попри це, він проігнорував повістку та не з’явився до ТЦК.

У червні 2025 року під час перевірки військово-облікових документів представниками районного ТЦК та СП чоловік розпилив у їхній бік газовий балончик. Унаслідок цього військовослужбовці отримали хімічні опіки. Після нападу підозрюваний утік з місця події.

Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук. У січні 2026 року його затримали в Ярмолинцях.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та заподіяння тілесних ушкоджень працівникам ТЦК у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ст. 336, ч. 2 ст. 350 КК України). Порушнику загрожує до пʼяти років тюрми.