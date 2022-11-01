Мотоциклісти агресивно проїхались по гірських річках і схилах на Закарпатті

Закарпатська поліція розпочала розслідування через катання на мотоциклах по гірських річках на території області. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, справу відкрили після виявлення у соцмережах відео змагань мотоциклістів, які відбулися у горах. Попередньо відомо, що інцидент стався на Рахівщині, поблизу Великого Бичкова. Місцеві громади не давали дозволів на проведення таких заходів. Про організаторів цих змагань наразі нічого не повідомляється.

На відео, оприлюдненому у соцмережах ввечері понеділка, 31 жовтня, видно, як сотні мотоциклістів роз’їжджають по гірських схилах, а також агресивно їздять по гірських річках. На інцидент відреагував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Зокрема, він нагадав, що наразі діє рішення Ради оборони області про заборону в’їжджати на територію лісів на транспорті.

«Жоден орган місцевої виконавчої влади не надавав дозволу на проведення таких заходів і надавати його не міг. За наявною інформацією, ДП «Великобичківське ЛМГ» та територіальна громада відмовили у наданні дозволу на проведення заходу в межах своїх територій», – зазначив Віктор Микита.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET повідомили, що звернень про можливі порушення мотоциклістів у гірській місцевості до правоохоронців не надходило, кримінальне провадження зареєстрували через виявлення відео у соцмережах. За словами речниці управління Нацполіції у Закарпатській області Анни Дан, поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 242 ККУ (порушення правил охорони вод). Максимальне покарання за цією статтею – до п’яти років обмеження волі.