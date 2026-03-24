Літник ресторану «М’яса та справедливости» незаконно розширили та зареєстрували як приміщення

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного розширення літника ресторану «М’яса та справедливости» в центрі Львова та реєстрацію права власності на нього. Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду, який надав дозвіл на огляд ресторану, що належить «Холдингу емоцій “!Фест”».

Ресторан «М’яса та справедливости» вже понад 15 років працює у Бернардинському дворику за адресою вул. Валова, 20. Ресторан організували у приміщенні площею 26 м². У 2010 році «!Фест» отримав дозвіл на розміщення відкритого літнього майданчика площею 196,1 м² терміном дії на два роки. В наступні роки навколо цього майданчика виник скандал – управління архітектури скасувало дозвіл на розміщення літника, однак власник ресторану поновив його через суд. У 2011 році прибудову примусово демонтовували, оскільки літник мав ознаки капітальної будівлі.

Слідство вважає, що у 2023 році ТОВ «Холдинг емоцій “!Фест”» підробило документи, на підставі яких зареєстрували на розширену будівлю право власності. Крім цього, у тому ж році «!Фест» продав нежитлове приміщення на вул. Валовій, 20 площею 26 м² своїй же дочірній компанії ТОВ «Мінпрод Галичини». Покупець виготовив техпаспорт на приміщення з додатковою площею 86,4 м² і знову перепродав «!Фесту» як обʼєкт на 112,8 м². При цьому, містобудівних умов і обмежень або інших дозвільних документів на перебудову приміщення власники не отримували.

До оборудок із майном, за даними слідства, причетна скандальна державна реєстраторка Белзької міської ради Наталія Лободинець, яка і внесла реєстраційні зміни про зміну площі приміщення з 26 м² до 112,8 м².

«За вказаних обставин вбачається, що під час внесення 7 листопада 2023 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо права власності на вул. Валовій, 20 групою осіб використано свідомо підроблені документи», – йдеться в ухвалі суду.

Через це слідчий звернувся до суду за дозволом на огляд спірного приміщення. 13 березня Личаківський райсуд цей дозвіл надав. У лютому суд також дозволяв провести огляд речей і документів у офісі компанії.

Зазначимо, що наприкінці лютого 2026 року ТОВ «Мінпрод Галичини» перейменували на ТзОВ «Пропосторіз 2026», а одноосібним власником став мешканець Маріуполя Давид Степанян. Раніше компанія входила до мережі «Холдингу емоцій “!Фест”» й фігурувала у скандалі про ухилення від сплати податків.

Додамо, що «Холдинг емоцій "!Фест"» належить львівським підприємцям Андрію Худо, Юрію Назаруку та Дмитру Герасімову та офіційно зареєстрована в Австрії.