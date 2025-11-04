25-річна львів'янка звернулась до поліції після погроз про вбивство

Львівська поліція відкрила кримінальну справу за фактом погроз вбивства 25-річній львівській підприємиці Ніки Ткаченко.

У вівторок, 3 листопада, власниця мультибрендового шоуруму Ніка Ткаченко повідомила в інстаграмі, що сусід погрожує її вбити через зауваження про шум, який лунав із його квартири впродовж кількох днів.

У коментарі ZAXID.NET Ніка Ткаченко розповіла, що останні чотири місяці мешкає у центральній частині Львова на вулиці Костя Левицького. Впродовж тижня сусід, що проживає поверхом нижче у квартирі із глухонімою мамою, голосно слухає музику та кричить. Львів’янка тричі викликала поліцію, але сусід щоразу не пускав поліцейських додому.

Тоді Ніка Ткаченко вирішила залишити записку на дверях сусіда із проханням не шуміти.

«Я ваша сусідка, шум з вашої квартири заважає мені спати. Будь ласка, припиніть шуміти, інакше я буду вимушена викликати поліцію», – написала в записці Ніка Ткаченко.

Через кілька днів після цього Ніка Ткаченко записала у своїй квартирі відео, на якому чути, що сусід гримає об стелю та кричить: «Ніколи ти, с*ка, спати не будеш. Уб’ю на**й». Львів’янка зробила висновок, що сусід прочитав адресовану йому записку.

Відео інстаграм Ніки Ткаченко

У коментарі ZAXID.NET Ніка Ткаченко зазначила, що близько чотирьох місяців проживає у квартирі на вул. Костя Левицького. За цей час, коли жінка проживала у квартирі, сусід шумів, проте це були поодинокі випадки. За її словами, вона не бачила чоловіка, який галасує та погрожує їй вбивством, оскільки той не виходить із квартири.

Поліція Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом погрози вбивства. Порушнику загрожує пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк.