Діти наразі перебувають у лікарні, їм надають всю необхідну допомогу

Поліція вилучила трьох дітей від мешканки Мукачева, яка залишила доньок сусідці та зникла. Додому жінка не повертала вже тиждень. Дівчаток віком чотири та п’ять років, а також найменшу з них – п’ятимісячну дівчинку, доглядала сусідка, яка має проблеми зі здоров’ям. Наразі діти перебувають у лікарні, подальшу їх долю вирішуватимуть соцслужби.

Як у п’ятницю, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці викликала мешканка Мукачева, яка розповіла, що мама залишила трьох дітей сусідці та вже тиждень не приходить додому.

«Дівчаток чотирьох та п’яти років, а також найменшу з них - 5-місячну дитину, мати залишила на 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров’ям. Комісія у складі соцпрацівників та поліцейських доставила діток до медичного закладу, де вони пройдуть ретельне обстеження. Подальшу долю діток вирішуватимуть працівники місцевих соціальних служб», – йдеться у повідомленні.

Матір дітей вже розшукали. Жінка неодноразово вже мала подібні проблеми, з нею спілкувалися про необхідність виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання власних дітей, проте вона ігнорувала виконання обов’язків. За неналежне виховання дітей мукачівку притягнуть до відповідальності.