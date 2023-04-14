Поліція вилучила трьох доньок у мешканки Мукачева через недогляд
Мама залишила трьох дітей сусідці та зникла на тиждень
Поліція вилучила трьох дітей від мешканки Мукачева, яка залишила доньок сусідці та зникла. Додому жінка не повертала вже тиждень. Дівчаток віком чотири та п’ять років, а також найменшу з них – п’ятимісячну дівчинку, доглядала сусідка, яка має проблеми зі здоров’ям. Наразі діти перебувають у лікарні, подальшу їх долю вирішуватимуть соцслужби.
Як у п’ятницю, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці викликала мешканка Мукачева, яка розповіла, що мама залишила трьох дітей сусідці та вже тиждень не приходить додому.
«Дівчаток чотирьох та п’яти років, а також найменшу з них - 5-місячну дитину, мати залишила на 50-річну родичку, яка має проблеми зі здоров’ям. Комісія у складі соцпрацівників та поліцейських доставила діток до медичного закладу, де вони пройдуть ретельне обстеження. Подальшу долю діток вирішуватимуть працівники місцевих соціальних служб», – йдеться у повідомленні.
Матір дітей вже розшукали. Жінка неодноразово вже мала подібні проблеми, з нею спілкувалися про необхідність виправлятися та створювати сприятливі умови для виховання власних дітей, проте вона ігнорувала виконання обов’язків. За неналежне виховання дітей мукачівку притягнуть до відповідальності.