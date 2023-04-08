Дівчинка винесла з пожежі на руках двох дітей віком 1 і 4 років

У Сумах 10-річна дівчинка винесла з будинку, де вирувала пожежа, двох дітей – своїх молодших брата і сестру віком 1 і 4 роки. На момент пожежі вдома також перебував 5-річний хлопчик, який вийшов з будинку самостійно. Про цю історію вранці в суботу, 8 квітня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула в приватному житловому будинку в п’ятницю, 7 квітня, в момент, коли вдома перебували четверо дітей. За інформацією рятувальників, старшій сестрі про пожежу повідомив її 5-річний брат. Вогонь спалахнув, коли діти ще спали.

«Дівчинка Нікіта (2012 р.н) не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось, проте, вона не здалась та почала рятувати своїх братиків і сестричку. Нікіта розповідає, що двох діток (1 та 4 роки) з палаючого будинку вона виносила на руках, 5-ти річний братик самостійно вибіг на вулицю», – сказано в повідомленні.

На крики дітей відреагували сусіди, які викликали рятувальників. На момент їхнього прибуття в будинку вже горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум’я швидко поширювалось, але рятувальники не дали вогню охопити весь будинок.