Пожежа виникла у квартирі на вулиці Слобідській

В Івано-Франківську випадковий перехожий врятував 6-річного хлопчика та його 70-річну бабусю під час пожежі у квартирі. Чоловік почув, як дитина з вікна кричить, що у кімнаті палає вогонь, і прийшов на допомогу. До приїзду рятувальників франківчанин виніс із квартири хлопчика та літню жінку.

Як у четвер, 13 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про пожежу на вулиці Слобідській у Франківську рятувальники отримали о 15:43. На місці з’ясувалося, що перехожий почув крики хлопчика з вікна квартири другого поверху.

«Не розгубившись, чоловік швидко піднявся по сходовій клітині, забіг в задимлену квартиру, врятував 6-річного хлопчика та його 70-річну бабусю. Надзвичайники локалізували пожежу та не допустили поширення полум'я на більш значну площу, а вже о 15:59 – пожежу ліквідували», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До гасіння пожежі були залучені 17 рятувальників та чотири одиниці техніки. Наразі причина виникнення загорання встановлюється.