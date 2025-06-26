У Костополі студенти святкували день народження під російську музику

Поліцейські розшукали студентів, які гучно слухали російську музику в гуртожитку у Костополі. На одну з порушниць, 20-річну мешканку Березного, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Про це повідомила 25 червня пресслужба поліції Рівненської області.

Відео події опублікували 24 червня у телеграм-каналі «Рівне 1283». На ньому видно і чути, як студенти медичного коледжу у Костополі співають пісні російських виконавців у гуртожитку. Зокрема, порушники гучно слухали пісні російського співака Валерія Кіпєлова та групи «Лєнінград».

«Поліцейський офіцер громади оперативно встановив учасників події. Виявилося, що орієнтовно вісім людей святкували день народження. За їхніми словами, спочатку лунала українська музика, а пізніше почали звучати російськомовні пісні, які ніхто не вимкнув. Одна з учасниць – 20-річна жителька міста Березного, ще й співала», – зазначають правоохоронці.

На дівчину склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи скерували до суду. Порушниця визнала свою провину, пояснила, що не мала наміру когось образити, та пообіцяла більше так не чинити.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Верховна Рада України заборонила російську музику в медіа та у громадських місцях.