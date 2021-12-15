19-річному закарпатцю за передачу наркотиків загрожує до 10 років тюрми

Закарпатська поліція затримала 19-річного жителя Міжгір’я, який спробував передати наркотики своєму товаришу у СІЗО. Хлопець заховав пакунок з наркотиками серед продуктів, які спакував для арештованого. За скоєне йому зараз загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, 19-річний хлопець сам прийшов у районне управління поліції та передав товаришу в СІЗО продукти, серед яких поліція знайшла пакунок з наркотичною речовиною рослинного походження.

«Поліцейські задокументувала факт злочину та вилучили речові докази, які скерують експерту для дослідження. 19-річного фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – повідомляє прес-служба поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (збут чи передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі). За скоєне 19-річному закарпатцю загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.