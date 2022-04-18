За торгівлю наркотиками 41-річному чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення

Поліція затримала 41-річного чоловіка, який закопував згортки з наркотиками біля гаражів у Чернівцях. У закладчика правоохоронці вилучили наркотичні речовини РVР, MDMA, розфасовані у зіп-пакети. Чоловіка взяли під варту на два місяці з можливість внесення 200 тис. грн застави, йому загрожує до 10 років тюрми.

Як у понеділок, 18 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 41-річний чоловік купував наркотики через Telegram, розфасовував їх у зіп-пакетики, закопував кооперативів міста, потім надсилав фото та адресу своїм покупцям. Мешканця Чернівців затримали ввечері п’ятниці, 15 квітня.

«Поліцейські встановили, що чоловік через Telegram придбав зіп-пакети із кристалоподібними речовинами для реалізації їх на Буковині. Зокрема, порушник закопував згортки з наркотиками на території гаражних кооперативів міста, потім надсилав фото та адресу своїм покупцям», – йдеться у повідомленні поліції.

За результатами експертизи виявилося, чоловік торгував наркотичним речовинами РVР, MDMA, обіг яких заборонений. У закладчика слідчі вилучили згортки із наркотиками, записник, рулон липкої стрічки з магнітами та інші речі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). 41-річного мешканця Чернівців взяли під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі майже 200 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.