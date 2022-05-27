За скоєне обом чоловікам загрожує до 10 років тюрми

Поліція затримала двох мешканців Харківщини віком 31 та 34 роки за вчинення грабежів на території Закарпатської області. Зловмисників затримали після пограбування перехожої у Мукачеві. Обоє – раніше судимі, одного із фігурантів підозрюють також в ухиленні від призову до війська. Відомо, що від дій зловмисників постраждали щонайменше троє людей у різних містах.

Як у п’ятницю, 27 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці затримали 31 та 34-річного чоловіків після того, як вони пограбували в Мукачеві місцеву мешканку. Жінка поверталася додому, коли на вулиці до неї підійшли двоє грабіжників та зірвали золоті прикраси.

«Відомо, що обоє чоловіків родом з Харківщини, раніше вже судимі за вчинення ряду злочинів, таких як грабежі та розбої. Окрім цього, щодо одного з них наразі ведеться слідство за фактом ухилення від мобілізації», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали фігурантів у Виноградові, де вони тимчасово проживали. Там провели невідкладні обшуки та вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до протиправної діяльності.

Наразі чоловіки перебувають у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). За скоєне фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі. Поліцейські продовжують збирати докази щодо причетності затриманих до аналогічних злочинів.