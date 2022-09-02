Оперативники затримали двох чоловіків віком 36 та 37 років за розповсюдження героїну у Львові. Вони продавали наркотики виключно місцевим наркозалежним за готівку. Одного зі зловмисників суд уже взяв під варту із можливістю внесення застави 2 млн грн.

Як повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини 2 вересня, двоє львів’ян займалися збутом героїну на території міста: 36-річний чоловік забезпечував постачання наркотиків на Львівщину, а його 37-річний спільник фасував товар на дози та займався збутом. Одна доза героїну коштувала 4 тис. грн, загалом за місяць продаж наркотиків приносив понад 1 млн грн прибутку.

«Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД із залученням інспектора-кінолога зі службовою собакою провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. У результаті виявлено брикети та згортки з героїном загальною вагою більше півкілограма, а також пакунок з канабісом. Крім того, вилучено електронні ваги, мобільні телефони, сім-карти банківські картки та гроші в національній та іноземній валюті», – йдеться в повідомленні.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку – понад 2 млн грн. Усе вилучене скерували на проведення відповідних експертних досліджень.

Одного із фігурантів затримали, Галицький районний суд Львова взяв його під варту з правом внесення застави 2 млн грн. Іншому підозрюваному оберуть запобіжний захід після надходження результатів експертиз. Чоловікам загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.