У Турківському районі поліція затримала підозрюваного у вбивстві 24-річного чоловіка

Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві 24-річного жителя Турківського району Львівщини. Як інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області, між померлим та його знайомим виникла бійка, унаслідок якої він був смертельно поранений.

Подія трапилась ще 29 березня. Приблизно о 09:00 в Турківське відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл району у власному будинку виявлено 24-річного місцевого мешканця без ознак життя.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що напередодні між померлим та його 32-річним односільчанином виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї чоловікові були заподіяні тілесні ушкодження (травма селезінки з гострою внутрішньою кровотечею), які і призвели до смерті.

Наразі підозрюваний знаходиться у лікарні під охороною поліцейських. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.