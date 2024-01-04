Окрім пістолета у Дмитра Чезганова екс-судді нібито виявили кілька гранат і запалів до них

29-річний син колишньої вінницької судді Алли Чезганової – Дмитро Чезганов потрапив у скандал через відео, на якому він погрожує правоохоронцям і працівникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо мобілізації, а також стріляє у повітря. Про це у четвер, 4 січня, повідомив «Військовий кур'єр».

Як повідомляється, Чезганов на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео, на якому він стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК. На зухвалому відео чоловік у нецензурній формі висловлюється.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

️ Це 29-річний мажор, син екс-судді Вінницького міського суду Алли Чезганової - Дмитро Чезганов.



️ На відео він стріляє з пістолета та співає пісню російського гурту. Потім це бидло записало відео з погрозами, та приниженням ряду українських структур. pic.twitter.com/KlIKnLWUZy

— ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) January 4, 2024

Повідомляється, що Чезганова також притягували до відповідальності за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також за нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Цього ж разу через стрілянину чоловіка затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу.

«Чезганова затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до 7 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Наразі сторінка Дмитра Чезганова в соцмережі уже недоступна.

Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду Вінниці.