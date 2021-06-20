Востаннє кримінального авторитета на прізвисько «Дід» депортували у 2020 році

Поліцейські затримали в Києві кримінального авторитета на прізвисько «Дід», якого тричі депортували з України. Йдеться про 59-річного громадянина Вірменії, якого у липні минулого року видворили з України із забороною в’їзду на 15 років, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань національної поліції.

Неодноразово судимий чоловік, відомий на прізвисько «Дід», має суттєві зв’язки з криміналітетом. Відбував 12-річне покарання у виправних колоніях на Херсонщині та Львівщині — там мав статус так званого «смотрящого».

Про його видворення з України суд прийняв рішення ще в лютому 2019 року. Через два місяці він повернувся, однак його знову затримали.

Чоловіка видворили вдруге у серпні 2019 року та заборонили йому в’їзд до України на п’ять років. «Дід» повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року після зміни ім’я.

Невдовзі поліцейські його знову викрили. Третя депортація «авторитета» відбулася у липні 2020 року. Тоді йому заборонили в'їжджати в Україну до 2035 року.

Цього разу він вирішив прибути до України через Волинську митницю, однак згодом його затримали в Києві. На чоловіка чекає примусове видворення.